Представители компаний ФРГ рассчитывают обсудить с Путиным проекты в России и инвестиции

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Германский бизнес рассчитывает обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 6 декабря вопросы реализации текущих проектов и запланированные инвестиции в российскую экономику. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV).

"Как и в прошлые годы, делегация OAOEV будет состоять из 20 представителей важнейших - крупных и средних - германских инвесторов в России", - отмечается в документе, поступившем в представительство ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать предстоящую встречу. Как подчеркивается, в ней "традиционно примут участие отвечающие за экономику и инвестиции российские министры".

"Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции", - отметили в комитете. Там напомнили, что изначально встреча была запланирована на 9 декабря, но в свете того, что в этот день в Париже состоится саммит "нормандской четверки", она была перенесена на пятницу.

Созданный в октябре 1952 года, ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" [Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft E.V. (OAOEV) (зарегистрированное объединение)].