{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители компаний ФРГ рассчитывают обсудить с Путиным проекты в России и инвестиции

Встреча пройдет 6 декабря

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Германский бизнес рассчитывает обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 6 декабря вопросы реализации текущих проектов и запланированные инвестиции в российскую экономику. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV).

"Как и в прошлые годы, делегация OAOEV будет состоять из 20 представителей важнейших - крупных и средних - германских инвесторов в России", - отмечается в документе, поступившем в представительство ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать предстоящую встречу. Как подчеркивается, в ней "традиционно примут участие отвечающие за экономику и инвестиции российские министры".

"Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции", - отметили в комитете. Там напомнили, что изначально встреча была запланирована на 9 декабря, но в свете того, что в этот день в Париже состоится саммит "нормандской четверки", она была перенесена на пятницу.

Созданный в октябре 1952 года, ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" [Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft E.V. (OAOEV) (зарегистрированное объединение)].

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Россия и Украина обсуждают общедоступный объем вылова в Азовском море
Киев планирует подписать протокол по использованию природных ресурсов на 2020 год дистанционно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС