Эксперимент по маркировке подгузников может пройти в 2021 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке подгузников и применяемых в медицине коронарных стентов может пройти в России в 2021 году. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что пилотный проект пройдет с 1 февраля 2021 года по 1 сентября 2021 года.

"Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров создана и успешно функционирует. В обязательном или пилотном режиме уже маркируется 15 групп товаров - от лекарств и сигарет до шуб и велосипедов. В системе прослеживается более 6 млрд кодов. ЦРПТ готов к масштабированию проекта на медицинские изделия, если правительство примет такое решение", - прокомментировал ТАСС представитель оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.