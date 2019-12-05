В Антимонопольном комитете Украины заявили о невозможности отказаться от штрафа "Газпрому"

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение варианта отказа Киева от принудительного взыскания штрафа, присужденного "Газпрому" Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), невозможно "в существующих юридических реалиях". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава АМКУ Юрий Терентьев.

"В существующих юридических реалиях это невозможно", - сказал он. Глава комитета заявил это в ответ на просьбу прокомментировать вопрос о том, рассматривается ли вариант отказа от судебных (финансовых) претензий к "Газпрому", в том числе как компромисса со стороны Киева в будущих договоренностях по газу с РФ.

Терентьев также проинформировал, что процесс этого взыскания продолжается, но это уже не в компетенции комитета. "Продолжается. Это запушенный процесс исполнения судебного решения. Он не в компетенции АМКУ больше. Исполнительные документы переданы в исполнительную службу и с ними работают по установленной процедуре", - сообщил глава комитета.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах на 86 млрд гривен, а позднее получил решение киевского суда на принудительное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 млрд гривен (около $7,19 млрд при текущем курсе гривны к доллару на Украине). Украина начала процесс взыскания активов "Газпрома" в стране в 2017 году. "Газпром" оспаривает в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению ареста на активы холдинга на Украине и их принудительной продаже.

В октябре 2018 года "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины по наложенному штрафу. Слушания по этому разбирательству назначены на июнь 2021 года в Женеве.

"Газпром" 18 ноября направил компании "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через украинскую территорию в 2020 году. Обязательными условиями для этого российская сторона назвала отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмену решения Антимонопольного комитета Украины, который оштрафовал "Газпром" за якобы "нарушение экономической конкуренции", а также отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Еврокомиссией расследования в отношении "Газпрома".