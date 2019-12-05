Правительство РФ намерено за 15 лет обновить весь речной флот для северного судоходства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает в ближайшие 15 лет полностью обновить речной флот, используемый для судоходства в условиях Севера. Этого планируется достичь за счет реализации арктической стратегии России, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Особое внимание в стратегии будем уделять рекам - естественным транспортным коммуникациям, без которых жизнедеятельность в Арктике немыслима. И уже реализующийся проект строительства Жатайской верфи, он предназначен для строительства речных судов - это первый шаг. В течение 15 лет нам предстоит полностью обновить речной флот для судоходства на северных реках", - сказал Крутиков.

По его словам, развитие Северного морского пути (СМП) "станет драйвером для развития и иной инфраструктуры Арктической зоны". "Уже сегодня принято решение о строительстве Северного широтного хода, готовится проект СШХ-2, получат развитие и другие железнодорожные магистрали, повышающие экономическую эффективность перевозок в случае переключения на Северный морской путь", - добавил заместитель министра.

Крутиков также отметил, что "особое внимание" планируется уделить "телекоммуникационной инфраструктуре". "Уже на первом этапе реализации стратегии мы должны полностью закрыть проблему доступа в Арктической зоне к скоростному и дешевому интернету. Интенсивное развитие СПГ позволит нам начать решать проблему газоснабжения сначала побережья Арктической зоны, а затем и более удаленных населенных пунктов. В течение срока реализации стратегии мы должны полностью решить проблему старой дизельной генерации за счет того же СПГ, возобновляемых источников или местного топлива", - сказал заместитель министра.

О проекте СШХ

Северный широтный ход - проект новой железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал.

СШХ - 1 предполагает строительство по концессионному соглашению участка железной дороги Обская - Салехард - Надым - Хорей длиной 353 км. Помимо концессионного участка в проект входят строительство дороги Надым - Пангоды и реконструкция отрезков Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги СЖД и Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево Свердловской железной дороги.

Проект СШХ - 2 предусматривает строительство новой 170-километровой железной дороги Бованенково - Сабетта, которая обеспечит прямой выход Северной и Свердловской железных дорог к арктическому порту Сабетта и Северному Ледовитому океану.

О форуме

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. 30 ноября в Минвостокразвития сообщали, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.