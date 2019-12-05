Более 70 млрд рублей иностранных инвестиций привлекли в Подмосковье благодаря роуд-шоу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Представители Московской области в период с 2017 по 2019 годы провели более 20 зарубежных поездок с презентацией инвестиционного потенциала региона (роуд-шоу). По результатам проведенных встреч с иностранным бизнесом в Подмосковье было привлечено свыше 40 инвесторов с проектами на общую сумму более 70 млрд рублей, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Проведено более 20 роуд-шоу с презентацией инвестиционного потенциала Подмосковья за рубежом с участием посольств и торговых представительств Российской Федерации на этих территориях. Привлечено уже по результатам роуд-шоу 43 инвестора на общую сумму проектов 72 млрд рублей", - сказал он на заседании областной думы.

По словам Хромова, благодаря привлечению иностранных инвесторов в регионе было создано около 6,5 тыс. рабочих мест.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, более 20 роуд-шоу были проведены делегацией Московской области с 2017 по 2019 годы.

В 2019 году инвестиционный потенциал Московской области был представлен бизнесу в Китае, Турции, Индии, Франции, Японии и Корее.