{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 70 млрд рублей иностранных инвестиций привлекли в Подмосковье благодаря роуд-шоу

По словам зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова, благодаря привлечению иностранных инвесторов в регионе создали около 6,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Представители Московской области в период с 2017 по 2019 годы провели более 20 зарубежных поездок с презентацией инвестиционного потенциала региона (роуд-шоу). По результатам проведенных встреч с иностранным бизнесом в Подмосковье было привлечено свыше 40 инвесторов с проектами на общую сумму более 70 млрд рублей, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Проведено более 20 роуд-шоу с презентацией инвестиционного потенциала Подмосковья за рубежом с участием посольств и торговых представительств Российской Федерации на этих территориях. Привлечено уже по результатам роуд-шоу 43 инвестора на общую сумму проектов 72 млрд рублей", - сказал он на заседании областной думы.

По словам Хромова, благодаря привлечению иностранных инвесторов в регионе было создано около 6,5 тыс. рабочих мест.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, более 20 роуд-шоу были проведены делегацией Московской области с 2017 по 2019 годы.

В 2019 году инвестиционный потенциал Московской области был представлен бизнесу в Китае, Турции, Индии, Франции, Японии и Корее.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин: атомная энергетика является важным направлением сотрудничества России и Индии
Российский президент ознакомился с работой российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС