ЦБ выявил факты манипулирования рынками валютных инструментов от имени Внешэкономбанка

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России выявил факты манипулирования рынками валютных инструментов с 13 апреля по 13 июня 2018 года от имени ВЭБ Николаем Бычковым и юридическим лицом - нерезидентом Fengda Trading Ltd. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

По информации ЦБ, было заключено более 50 серий сделок, от которых Fengda Trading Ltd получила доход на сумму свыше 49 млн рублей.

"Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" <…> Бычков Н.В. систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом - компанией Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению на протяжении рассматриваемого периода по идентичной схеме", - говорится в сообщении.

В частности, Банк России выяснил, что компания Fengda Trading Ltd совершала покупку или необеспеченную продажу определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие позиции по более выгодным ценам. По данным регулятора, спустя некоторое время Бычков от имени ВЭБ выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых изменяло цены валюты до уровней, на которых располагались заявки Fengda Trading Ltd, что позволяло контрагенту закрывать позицию, имея прибыль. Это вызывало существенные отклонения объема торгов валютными инструментами, добавляет ЦБ.

Банк России направил Бычкову и Fengda Trading Ltd предписание о недопущении проведения подобных сделок в дальнейшем и передал материалы проверки в правоохранительные органы.