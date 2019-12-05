"Победа" начинает полеты в Воронеж из Москвы и Петербурга с 29 марта 2020 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", начнет полеты в Воронеж из Москвы и Санкт-Петербурга с 29 марта 2020 года, говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

На сайте "Победы" уже стартовали продажи билетов на рейсы. Минимальный тариф составляет 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Полеты в Воронеж будут выполняться ежедневно из Москвы и пять раз в неделю - из Санкт-Петербурга.

Авиакомпания "Победа" - лоукостер, созданный в 2014 году. Во флоте авиаперевозчика - 30 самолетов Boeing 737-800, средний возраст которых 2,5 года.