Гордеев: "Газпром" за полгода должен проработать маршрут газопровода в КНР через Монголию

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. "Газпром" должен проработать новый маршрут газопровода в КНР через Монголию в течение полугода, к работе подключилась китайская сторона. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Сейчас вовлекается в рабочую группу китайская сторона, поскольку этот газопровод должен обеспечивать газом не только Монголию, но и Китай. Сроки такие, жесткие. В течение полугода все рассчитать и выдать предложения руководству страны", - сказал Гордеев перед встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

По его словам, соответствующее указание уже дано "Газпрому". "Сейчас готовится технико- экономическое обоснование. Надо понять, насколько это экономически все обосновано", - сообщил Гордеев.