Источник: мониторинг ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на 500 тыс. б/с

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг пришел к выводу, что действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) необходимо увеличить еще на 500 тыс. б/с, сообщил ТАСС источник из зала переговоров.

"Рекомендация - на 500 тыс. баррелей [в сутки]", - сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что такое увеличение обсуждается.

В то же время, по словам другого делегата, финализировать рекомендацию планируется в пятницу.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ длилось в Вене 3,5 часа.

В новость были внесены изменения (17:55 мск) - добавлены подробности.