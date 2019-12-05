Reuters: Boeing приостановит выпуск лайнеров 737 MAX при задержке в возобновлении полетов

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская компания Boeing будет вынуждена приостановить или сократить выпуск авиалайнеров Boeing 737 MAX в случае значительных задержек в возобновлении их эксплуатации или чрезмерных требований к сертификации модернизированных самолетов такого типа. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо Boeing, предназначенное для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Послание было подготовлено в ответ на просьбу комиссии разъяснить некоторые аспекты уведомления, в котором авиастроительная компания увязывала приостановку полетов 737 MAX со своими доходами и графиком поставок продукции. Boeing в письме высказала мнение, что прекращение эксплуатации 737 MAX не должно существенно сказаться на объеме доходов и чистой прибыли. При этом компания оптимистично отозвалась о портфеле заказов лайнеров этого типа и заявила о способности справиться с вероятными задержками в поставках этой продукции заказчикам.

11 ноября Boeing заявила, что рассчитывает возобновить полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года. Их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов серии.