Минэнерго ожидает роста выработки электроэнергии в 2019 году на 0,9%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выработка электроэнергии в России в 2019 году, как ожидается, увеличится по сравнению с предыдущим годом на 0,9%, до 1,102 трлн кВт ч. При этом спрос на электроэнергию вырастет на 0,4%, до 1,081 трлн кВт ч. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"В 2019 году отрасль электроэнергетики продолжила свое развитие и показала высокий уровень надежности. Ожидается, что по итогам года выработка электроэнергии по России вырастет до 1102 млрд кВт ч, потребление - до 1081 млрд кВт ч, а установленная мощность - до 253,6 ГВт", - говорится в статье.

Отдельно министр отметил запуск Таврической и Балаклавской ТЭС в Республике Крым. После их ввода в эксплуатацию появилась возможность длительной работы энергосистемы полуострова, изолированного от ЕЭС России.