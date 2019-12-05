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Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти

При этом министры почти сразу согласовали рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ увеличить квоту по сокращению добычи с 1,2 млн баррелей в сутки до 1,7 млн баррелей в сутки

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Заседание стран ОПЕК, начавшееся в Вене пять часов назад, даже не близится к концу по состоянию на 00:15 по московскому времени. Встреча затянулась из-за споров об исполнении сделки в условиях новой квоты. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, министры почти сразу согласовали рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ увеличить квоту по сокращению добычи с 1,2 млн баррелей в сутки до 1,7 млн баррелей в сутки . После общего совещания они перешли к двусторонним консультациям, и на этом этапе возникли разногласия, говорит он. Саудовская Аравия потребовала от ряда стран, слабо выполняющих свои обязательства на протяжении долгого времени, прийти наконец к полному выполнению договоренностей, однако последние этого пообещать не могут. "Боюсь, что их споры затянутся еще надолго", - сказал собеседник ТАСС.

Меньше всего дисциплину в сокращении добычи в ОПЕК соблюдают Ирак и Нигерия.

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НигерияИрак
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