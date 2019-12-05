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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страны ОПЕК достигли консенсуса по сделке

При этом принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что обсуждение продолжат 6 ноября в формате ОПЕК+
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Станислав Красильников/ТАСС
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман
© Станислав Красильников/ТАСС

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК на министерской встрече в четверг достигли консенсуса о судьбе сделки по снижению объемов добычи нефти, но планируют продолжить переговоры с пятницу. Об этом сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам встречи министров ОПЕК в Вене.

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"Мы достигли соглашения со всеми участниками ОПЕК, - сказал он. - У нас всегда среди членов ОПЕК есть договоренность".

При этом он отметил, что достигнутое в четверг вечером соглашение с министрами ОПЕК предстоит обсудить на заседании с министрами в формате ОПЕК+, которое состоится в пятницу. В целом он считает, что министерская встреча ОПЕК прошла "абсолютно успешно".

Говоря о том, сможет ли ОПЕК+ на заседании в пятницу договориться о параметрах сделки, министр коротко прокомментировал: "Иншалла" ("На все воля Аллаха").

При этом сами параметры сделки, о которых договорились на заседании министры ОПЕК, Абдель Азиз бен Сальман не стал озвучивать, отметив, что сперва их планируется обсудить на встрече ОПЕК+ в пятницу.

Теги
Саудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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