Новые власти Боливии проинспектируют стройку ядерного центра вместе с "Росатомом"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 декабря. /ТАСС/. Руководитель проекта сооружения Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в боливийском Эль-Альто посетит южноамериканскую республику на следующей неделе для встречи с новым руководством энергетической отрасли. Об этом ТАСС сообщил в четверг посол России в Боливии Владимир Спринчан.

"Приезжает заместитель генерального директора АО "ГСПИ" [входит в научный дивизион "Росатома" - прим. ТАСС], компании, занимающейся строительством ЦЯИТ, чтобы установить контакты с новыми властями, ответственными за возведение объекта", - сказал дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС, подчеркнув важность предстоящего визита. "Все партнеры, с которыми мы работали с боливийской стороны, поменялись. Новые люди хотят понимать глубину этого проекта", - уточнил посол.

Он также сообщил, что на 11 декабря запланирован совместный с руководством минэнерго и регулятором визит в ЦЯИТ. "Все новое руководство [атомной] сферы, ответственное за работу на этом объекте, будет встречаться с нами и инспектировать строительную площадку", - пояснил Спринчан.

В сентябре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что Центр ядерных исследований может начать работу в 2020 году. По прогнозам компании, в 2022 году объект будет работать на проектной мощности.

Центр ядерных исследований будет оснащен ядерной установкой на базе водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе промышленной гамма-установки, а также различными исследовательскими лабораториями. Он обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, экологии и других важных сферах жизнедеятельности человека.