В Забайкалье в 2020 году на 1 млрд рублей увеличат расходы на дороги

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2020 году планируют направить 6,5 млрд рублей на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, в том числе для проектов территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", - это на 1 млрд рублей больше, чем в 2019 году, сообщили в пятницу ТАСС в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

В конце ноября вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов. Сейчас этим занимается Корпорация развития Дальнего Востока.

"Дорожный фонд Забайкальского края в 2020 году увеличится более чем на 1 млрд рублей - до 6,5 млрд. Эти средства пойдут на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, которыми, в том числе, смогут воспользоваться резиденты ТОР "Забайкалье", - сказали в пресс-службе.

По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе планируют отремонтировать 158,9 км региональных дорог и 42,6 км дорог Читинской городской агломерации. "По национальному проекту предусмотрено федеральное финансирование в размере 560 млн рублей на улично-дорожную сеть Читинской агломерации, около 564 млн рублей - на мероприятия плана социального развития центров экономического роста, а также свыше 150 млн рублей - на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий", - уточнили в министерстве.

Источник ТАСС в администрации губернатора добавил, что глава региона Александр Осипов поручил к середине декабря уточнить перечень дорог, которые предстоит отремонтировать в 2020 году, учтя при этом и интересы резидентов ТОР.

Резиденты ТОР нуждаются в дорогах и ЛЭП

Как рассказал ТАСС и.о. вице-премьера Забайкальского края - министр инвестиционного развития региона Михаил Чуркин, резидентам территории опережающего развития "Забайкалье" в первую очередь нужны энергетическая и транспортная инфраструктура.

"Крупным инвестиционным проектам нужна энергия, а значит - строительство ЛЭП, подстанций, трансформаторов. Эта вызов для края не только в части строительства, но и в решении уже традиционного для нашего края вопроса - [снижения] тарифов на электроэнергию. Для реализации проектов потребуются и дополнительные объемы генерации электроэнергии. Не менее востребовано строительство автомобильных дорог - как технологических, так и общего пользования, мостов через реки", - сказал он.

И.о. вице-премьера края добавил, что некоторым проектам понадобится и железнодорожная инфраструктура - железнодорожные ветки, тупики, путепроводы. "Правительство края решает возникающие задачи совместно с РЖД. Задачи, которые ставит край, станут частью федеральных проектов развития железнодорожной сети, в том числе по повышению пропускной способности наших основных магистралей. Уже сейчас очевидно, что реализация экспортного потенциала Забайкальского края увеличит нагрузку на БАМ и Транссиб", - пояснил Чуркин.

Проекты, которые находятся в высокой степени готовности, помимо транспортной и энергетической инфраструктуры, нуждаются в строительстве социальных объектов. Например, в поселке Новая Чара, который находится возле крупнейшего в РФ Удоканского месторождения меди, запланировано строительство филиала Читинского горного колледжа имени М.И. Агошкова, физкультурно-оздоровительного комплекса, культурно-досугового центра, нового здания центральной районной больницы и жилья для работников социальной сферы.

"Как видите, задача обеспечения инвестиционного проекта необходимой инфраструктурой - сложная и комплексная, поэтому и подходить к ее решению нужно комплексно. Управляющая компания ТОР решает непосредственные задачи работы с инвесторами, заключения договоров с подрядчиками, контроля за ходом выполнения работ. Корпорация развития Забайкальского края ведет проекты до стадии вхождения в ТОР, помогает в разработке необходимой документации, проверяет соответствие проекта всем требованиям, при необходимости привлекает специалистов и консультантов. Она же решает вопросы выделения земельных участков для реализации проектов", - добавил Чуркин.

Правительство Забайкальского края, по его словам, ставит задачи комплексного развития отраслей и территорий, на которых реализуется проект, определяет приоритеты. Оно также занимается межведомственной координацией, находит варианты комплексного решения проблем - так, "чтобы развитие одного проекта становилось драйвером для развития других, для малого бизнеса, территорий".

ТОР "Забайкалье"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа сообщил о подписании постановления о создании в Забайкальском крае ТОР, где планировалось реализовать 15 инвестиционных проектов.

В октябре стало известно, что в территорию вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций в 106 млрд рублей. В конце ноября губернатор Александр Осипов сообщил, что еще четыре проекта дополнительно войдут в ТОР "Забайкалье", объем заявленных инвестиций по ним составит 13 млрд рублей.

Кроме того, в регионе есть еще 12 проектов с объемом инвестиций в 566 млрд рублей, которые могли бы войти в ТОР "Забайкалье". Всего же территория опережающего развития, по мнению Осипова, способна охватить 41 проект с общим объемом инвестиций в 830 млрд рублей. Губернатор попросил Минвостокразвития РФ помочь региону с привлечением инвесторов в эти проекты.

В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР "Забайкалье" - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, производство пищевой продукции. Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс.