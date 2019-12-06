{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех открыл крупнейшее в России производство компонентов для двигателей

Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей
Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков, индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, генеральный директор ОДК Александр Артюхов, управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков и председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
Описание
Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков, индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, генеральный директор ОДК Александр Артюхов, управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков и председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
© Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

РЫБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" открыла на базе "ОДК-Сатурн" в Рыбинске крупнейший в России центр по изготовлению лопаток турбин для более чем 2 тыс. российских и зарубежных авиационных, морских и промышленных двигателей, передает корреспондент ТАСС. Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей.

На эту тему
Нарушая законы аэродинамики. Какие новые моторы создаются на "ОДК-Климов"

Корпорация планирует в 2020 году увеличить объемы производства лопаток для двигателей вдвое - до 280 тыс. в год, а к 2024 году - до 900 тыс. единиц продукции, в том числе для зарубежных партнеров, сообщил Ростех. Компоненты будут производиться как для двигателей "Сатурна", так и по заказам других компаний.

К этому сроку выручка от этого производства составит 5-5,5 млрд рублей в год, сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"Основная часть продукции ориентирована на внутренний рынок, но есть и хорошие экспортные перспективы. В частности, достигнуты договоренности по долгосрочным поставкам до 2030 года с французской компанией Sаfrаn Aircraft Engines на изготовление до 250 тыс. единиц продукции в год", - сказал Сердюков.

"Такую продукцию производят только шесть стран в мире, она требует сложнейших расчетов при проектировании и очень высокой точности в изготовлении. Проект, без преувеличения, выводит российское двигателестроение на новый уровень и позволяет претендовать на лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте", - заявил первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.

"ОДК-Сатурн" Ростеха специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Предприятие производит двигатели для региональных лайнеров Superjet-100, двигатель ПД-14 для лайнера МС-21, для грузовых и транспортных самолетов семейства Ил-76/78 и пассажирских Ил-62М и Ту-154М, а также другие модели двигателей для региональных и учебных самолетов и средних вертолетов, промышленные газотурбинные двигатели для электростанций, энергетических установок, тепловых и компрессорных станций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об "умных счетчиках"
Спикер Совета Федерации добавила, что в апреле вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, в ходе которого прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС