Ростех открыл крупнейшее в России производство компонентов для двигателей

РЫБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" открыла на базе "ОДК-Сатурн" в Рыбинске крупнейший в России центр по изготовлению лопаток турбин для более чем 2 тыс. российских и зарубежных авиационных, морских и промышленных двигателей, передает корреспондент ТАСС. Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей.

Корпорация планирует в 2020 году увеличить объемы производства лопаток для двигателей вдвое - до 280 тыс. в год, а к 2024 году - до 900 тыс. единиц продукции, в том числе для зарубежных партнеров, сообщил Ростех. Компоненты будут производиться как для двигателей "Сатурна", так и по заказам других компаний.

К этому сроку выручка от этого производства составит 5-5,5 млрд рублей в год, сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"Основная часть продукции ориентирована на внутренний рынок, но есть и хорошие экспортные перспективы. В частности, достигнуты договоренности по долгосрочным поставкам до 2030 года с французской компанией Sаfrаn Aircraft Engines на изготовление до 250 тыс. единиц продукции в год", - сказал Сердюков.

"Такую продукцию производят только шесть стран в мире, она требует сложнейших расчетов при проектировании и очень высокой точности в изготовлении. Проект, без преувеличения, выводит российское двигателестроение на новый уровень и позволяет претендовать на лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте", - заявил первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.

"ОДК-Сатурн" Ростеха специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Предприятие производит двигатели для региональных лайнеров Superjet-100, двигатель ПД-14 для лайнера МС-21, для грузовых и транспортных самолетов семейства Ил-76/78 и пассажирских Ил-62М и Ту-154М, а также другие модели двигателей для региональных и учебных самолетов и средних вертолетов, промышленные газотурбинные двигатели для электростанций, энергетических установок, тепловых и компрессорных станций.