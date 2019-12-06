Серийный выпуск первой в России газовой турбины большой мощности начнется в 2020 году

РЫБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Серийное производство первой российской газовой турбины большой мощности ГТД -110М начнется в 2020 году, заявил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"В 2020 году мы предполагаем первый серийный выпуск, поэтому считаю, что перспективы в этом смысле у завода очень большие", - сказал он.

По словам Артякова, финансирование у проекта имеется.

"Производственная площадка и само производство сегодня готово для того, чтобы ее производить серийно", - добавил он.

Артяков отметил, что опытно-промышленная эксплуатация турбины успешно завершена, наработка турбины составила около 3 тыс. часов.

"Установка продолжает эксплуатироваться в составе Ивановских ГТУ. Сейчас обсуждается следующий этап испытаний, в ходе которого наработка должна достигнуть новой планки - 8 тыс. часов", - отметил он.

Представитель Ростеха сказал, что турбину с нетерпением ждут на рынке, поэтому корпорация заинтересована в скорейшем достижении результата. По его словам, накануне состоялось заседание научно-технического совета Ростеха с участием всех заинтересованных сторон инвестпроекта, где были рассмотрены итоги опытно-конструкторских работ и опытно-промышленной эксплуатации установки ГТД-110М.