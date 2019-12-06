{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что имущество чиновников изучают компетентные органы

По словам представителя Кремля, "псевдодоклады" в качестве источников не рассматриваются

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Органы, занимающиеся проверкой данных об имуществе чиновников и членов их семей, добросовестно выполняют свою работу, данные от сторонних источников в Кремле не рассматривают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появляющиеся в интернете сообщения о том, что те или иные чиновники или члены их семей скрывают имущество от декларирования и совершают иные нарушения, связанные со своим служебным положением.

"Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию об имуществе и финансах тех лиц, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять, - сказал представитель Кремля. - Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации".

"Иные источники каких-либо псевдодокладов мы в качестве источников не рассматриваем", - добавил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Курские депутаты приняли бюджет региона на 2020 год с дефицитом в 730 млн рублей
Большую часть денег направят на развитие образования и здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС