МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году до 121 млн тонн со 120 млн тонн. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев после заседания правительства.

"С учетом оперативных данных от регионов мы видим основания для повышения прогноза по производству зерновых. По нашим оценкам, урожай зерна в этом году достигнет 121 млн тонн, что на 7% выше показателя 2018 года", - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что это второй результат в постсоветской истории России, которого удалось достичь, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны.

Он напомнил, что на территории 25 субъектов РФ в этом году был введен режим ЧС. По его словам, в настоящее время уборочная кампания в России практически завершена. Как сообщил министр, в целом по стране аграриям еще предстоит убрать около 5% посевных площадей кукурузы на зерно - работы продолжаются в Северо-Кавказском, Приволжском и Дальневосточном округах.

Ранее 6 декабря заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова, выступая на конференции "Агрохолдинги России", сообщила о том, что в 2019 году в России уже удалось собрать 120 млн тонн зерна, из которых 75 млн тонн пришлось на пшеницу. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,2 млн тонн, в том числе 72,1 млн тонн пшеницы.