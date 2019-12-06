В Совфеде подготовили законопроект о создании Федеральной палаты патентных поверенных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет при верхней палате парламента по вопросам интеллектуальной собственности подготовил законопроект о формировании общероссийского объединения патентных поверенных, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Нашим Советом по вопросам интеллектуальной собственности подготовлен законопроект, направленный на совершенствование деятельности патентных поверенных. Прошу присутствующих здесь представителей профильных министерств, прежде всего Министерства науки и высшего образования РФ, подключиться к работе над законопроектом с целью его скорейшего принятия", - сказала Матвиенко.

Разработанный в Совфеде законопроект предполагает формирование общероссийского объединения патентных поверенных (Федеральной палаты патентных поверенных), закрепление прав, обязанностей и ответственности организаций, оказывающих услуги патентных поверенных третьим лицам, а также наделение патентного поверенного правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения прав патентных поверенных и доверителей.

Спикер напомнила, что к 2024 году Россия должна выйти на пятое место в мире по количеству заявок на изобретения, такая цель поставлена в национальном проекте "Наука". "Если не принять закон о рынке интеллектуальной собственности, другие документы, то мы и близко не приблизимся к этим национальным целям. Достижение этого показателя зависит в том числе от эффективной работы института патентных поверенных. К сожалению, действующий в этой сфере федеральный закон носит исключительно рамочный характер и требует кардинального обновления", - подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что Россия - одна из немногих развитых стран, у кого нет стратегии развития института интеллектуальной собственности.

Как говорится в сопроводительных материалах к заседанию, сейчас основные затруднения при подаче заявок на получение патента и увеличение сроков их рассмотрения Роспатентом происходят из-за того, что они некачественно подготовлены.