{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Совфеде подготовили законопроект о создании Федеральной палаты патентных поверенных

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что Россия к 2024 году должна выйти на пятое место в мире по количеству заявок на изобретения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет при верхней палате парламента по вопросам интеллектуальной собственности подготовил законопроект о формировании общероссийского объединения патентных поверенных, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Нашим Советом по вопросам интеллектуальной собственности подготовлен законопроект, направленный на совершенствование деятельности патентных поверенных. Прошу присутствующих здесь представителей профильных министерств, прежде всего Министерства науки и высшего образования РФ, подключиться к работе над законопроектом с целью его скорейшего принятия", - сказала Матвиенко.

Разработанный в Совфеде законопроект предполагает формирование общероссийского объединения патентных поверенных (Федеральной палаты патентных поверенных), закрепление прав, обязанностей и ответственности организаций, оказывающих услуги патентных поверенных третьим лицам, а также наделение патентного поверенного правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения прав патентных поверенных и доверителей.

Спикер напомнила, что к 2024 году Россия должна выйти на пятое место в мире по количеству заявок на изобретения, такая цель поставлена в национальном проекте "Наука". "Если не принять закон о рынке интеллектуальной собственности, другие документы, то мы и близко не приблизимся к этим национальным целям. Достижение этого показателя зависит в том числе от эффективной работы института патентных поверенных. К сожалению, действующий в этой сфере федеральный закон носит исключительно рамочный характер и требует кардинального обновления", - подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что Россия - одна из немногих развитых стран, у кого нет стратегии развития института интеллектуальной собственности.

Как говорится в сопроводительных материалах к заседанию, сейчас основные затруднения при подаче заявок на получение патента и увеличение сроков их рассмотрения Роспатентом происходят из-за того, что они некачественно подготовлены.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Реклама на ТАСС
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об "умных счетчиках"
Спикер Совета Федерации добавила, что в апреле вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, в ходе которого прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС