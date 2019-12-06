Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6 %. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.

"В России обеспечена макроэкономическая стабильность, - сказал Путин. - Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица - 4,6% и инфляция - 3,6%". "Для России это исторический минимум", - отметил глава государства.

Путин рассчитывает, что рост ВВП в текущем году не потеряет положительную динамику. "В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет поскромнее, но будет позитивная динамика. Позитивная динамика будет сохраняться", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранные, в том числе немецкие бизнесмены, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно. Он рассказал, что правительство принимает меры для улучшения делового и инвестиционного климата в стране. "Конечно, не все пока получается, но эта работа будет продолжаться, при этом ориентируемся на мнение бизнес- сообщества, в том числе учитываем пожелания наших зарубежных партнеров", - добавил Путин. Он обратил внимание, что Россия регулярно проводит крупные международные экономические мероприятия, в том числе Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форму и другие. Путин констатировал, что Германия всегда широко представлена на этих форумах. "Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас в следующем году принять в них участие", - сказал он.

Глава государства также отметил, что власти многое делают для снятие административных барьеров и обеспечения оптимальной налоговой нагрузки на бизнес. Результатом этого стало то, что эксперты Всемирного банка регулярно поднимают рейтинг России. Президент также напомнил, что в регионах РФ созданы Особые экономические зоны и Территории опережающего развития, где инвесторы получают целый ряд льгот, позволяющих значительно снизить капитальные затраты. В частности, иностранному бизнесу предоставляются специальные инвестиционные контракты, предусматривающие доступ к большему количеству мер поддержки со стороны государства при условии локализации производственных мощностей на территории РФ. Путин заметил, что неоднократно обсуждал это все с коллегами из Германии. "Я надеюсь, что эти все вопросы, по которым мы говорили, урегулированы, и если нет, мы сегодня готовы будем еще эту дискуссию продолжить", - заключил он, подчеркнув, что готов в ходе встречи обсудить любые практические вопросы, связанные с работой немецкого бизнеса на российском рынке.

Участники встречи

Во встрече принимают участие председатель правления Bauer Comp Holding Филипп Байат, председатель правления Bayer AG Вернер Бауман, председатель правления Bilfinger SE Том Блейдс, исполнительный вице-президент Linde, председатель правления Linde Engineering Кристиан Брух, владелец и управляющий партнер Globus SB - Warenhaus Holding Томас Брух, председатель правления, владелец Lambertz GmbH Герман Гюльбекер, председатель правления Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен, главный исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Knauf Gips KG Манфред Грундке, заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании Claas KGaA GmbH Катрина Клаас-Мюльхёйзер, председатель правления Metro AG Олаф Кох, председатель правления Siemens AG Джо Кэзер, председатель наблюдательного совета Knorr-Bremse AG, почетный консул РФ в Штутгарде Клаус Мангольд, председатель правления Wintershall GmbH Марио Мерен, председатель правления Siemens Healthineers Бернд Монтаг, владелец, управляющий партнер Umarex GmbH&Co.KG Вульф-Хайнц Пфлаумер, председатель правления Schaeffler AG Клаус Розенфельд, председатель правления Tönnies Lebensmittel GmbH&Co. KG Клеменс Тённис, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, председатель правления Uniper SE Андреас Ширенбек, председатель правления Solana GmbH&Co. KG Торстен Шпиль и директор Восточного комитета германской экономики Кристиане Шухарт.

С российской стороны принято участие в этой встрече приглашены вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвитяи Максим Орешкин, глава Минздрава Вероника Скворцова, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, гендиректор РЖД Олег Белозеров, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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