Цены на нефть Brent и WTI начали расти на фоне новостей о решениях по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне новостей о решениях по сделке ОПЕК+. Так, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $64,68 за баррель по данным на 18:05 мск. До объявления решений цена Brent была на уровне $63,27 (-0,2%).

Согласно данным торговой площадки, фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 1,85% - до $59,52 за баррель. Ранее цена была $58,12, что ниже уровня предыдущего закрытия на 0,5%.

Страны ОПЕК+ на заседании 6 декабря в Вене согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти, которые будут действовать в первом квартале 2020 года. Как сообщили ТАСС два источника в делегациях, Саудовская Аравия должна будет сократить суточную добычу на 482 тыс. баррелей (нынешняя квота - 322 тыс. баррелей).

Россия в I квартале 2020 года дополнительно сократит суточную добычу нефти на 70 тыс. баррелей. Таким образом, квота страны достигнет 300 тыс. баррелей в сутки, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+ действует с начала 2017 года и неоднократно пролонгировалось. Соглашение предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки.