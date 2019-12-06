Высылка дипломатов РФ из ФРГ не повлияла на атмосферу встречи Путина с немецким бизнесом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Никто из представителей немецкого бизнеса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу в Сочи не поднимал тему, связанную с высылкой Берлином двух сотрудников российской дипмиссии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта тема никак не влияла [на атмосферу встречи], поскольку она не упоминалась никем", - сказал Песков. Он подчеркнул, что в ходе встречи у Путина и представителей немецкого бизнеса состоялся "предметный деловой разговор".

В среду МИД ФРГ сообщил, что высылает из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу о громком убийстве гражданина Грузии в Берлине. Генпрокуратура, ведущая расследование, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".

В Кремле подозрения в том, что РФ может иметь отношение к происшедшему в Берлине, назвали "абсолютно беспочвенными".

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, 49-летнего гражданина России.