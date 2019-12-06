"Нафтогаз" и "Газпром" обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Компании "Нафтогаз" и "Газпром" провели очередной раунд консультаций по газу в преддверии готовящейся встречи сторон с участием Еврокомиссии. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Завершили очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. Именно это мы и сделали", - сообщил Витренко. Он проинформировал, что "Нафтогаз" вновь озвучил позицию о том, что украинская сторона готова рассматривать вопрос погашения долга "Газпрома" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража не деньгами, а газом.

Кроме того, продолжил Витренко, Украина может отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на общую сумму $12,2 млрд при условии заключения долгосрочного транзитного контракта, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано "невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам".

"Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы", - сообщил топ-менеджер "Нафтогаза".

Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы, вызванной президентскими и парламентскими выборами на Украине. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса. Необходимость консультаций обуславливается тем, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.