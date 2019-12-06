"Газпром" ждет от Украины конструктивной позиции по транзиту с 2020 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Газпром" ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее.

Миллер подробно проинформировал графа фон Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.

"Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении "Газпрома".