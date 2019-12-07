На строительство дорог на курорте "Белокуриха-2" направят более 1 млрд рублей

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край /7 декабря. /ТАСС/. Алтайский край получит 880 млн рублей из федерального бюджета на строительство дорог в создающемся в регионе курорте "Белокуриха-2". Региональный бюджет софинансирует этот проект. Всего же на строительство двух трасс направят более миллиарда рублей. Об этом в субботу во время первого межрегионального инвестиционного форума "Белокуриха-2" сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Продолжится развитие транспортной инфраструктуры, в ближайшие три года будут построены две дороги из центральной части "Белокурихи-2" до горы Мишина и до горы Глухариная. На эти цели в рамках реализации туристско-рекреационного кластера из федерального бюджета Алтайскому краю выделено 880 млн рублей. Эти деньги уже обозначены в утвержденном федеральном бюджете на 2020 год и со следующего года начнется строительство объектов. Будет понятно и софинансирование краевого бюджета, таким образом, общий бюджет двух дорог составит более миллиарда рублей", - сказал Дешевых.

Дешевых также отметил, что правительство края предложит инвесторам "Белокурихи-2" финансовую поддержку, в том числе, субсидирование банковской процентной ставки, субсидирование налога на имущество, части затрат на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре и на приобретение нового оборудования. По его словам, сегодня кластер курорта Белокуриха (включая "материнский" курорт и строящийся) - многопрофильная дестинация, где возможно развитие и оздоровления, и спорта, и туризма. За период участия в предыдущей федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ на принципах государственно-частного партнерства в развитие территории инвестировано более 5 млрд рублей. Частные инвестиции составили более 3 млрд рублей.

На площадке строящегося курорта созданы магистральные сети газоснабжения, электричества, водоснабжения и водоотведения. За счет средств краевого бюджета для снижения финансовой нагрузки для инвесторов принято решение развивать дальше внутриплощадочные сети на "Белокурихе-2"- в краевой адресной инвестиционной программе на эти цели на 2020 год предусмотрено 66 млн рублей. Со следующего года начнется поэтапное строительство внутриплощадочных сетей - в 2020 году предполагается сдать сети газоснабжения, и в начале 2021 года - сети водоснабжения.

О проекте

"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха-2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд - средства федерального бюджета.

На первом межрегиональном инвестфоруме "Белокуриха-2" рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха-2".