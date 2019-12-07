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Эксперт: создание аэропорта около Белокурихи необходимо для развития туризма на Алтае

По словам депутата Госдумы Владимира Драчева, строительство аэропорта сократит в регионе доставку грузов и чартерные рейсы

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край /7 декабря. /ТАСС/. Развитие транспортной инфраструктуры необходимо для развития "материнского" курорта Белокуриха и строящегося курорта "Белокуриха-2". Создание аэропорта между городами Бийск и Белокуриха поможет сократить транспортное плечо при доставке до курорта и сделает его доступнее. Об этом в субботу в рамках первого межрегионального инвестиционного форума "Белокуриха-2" заявил депутат Госдумы, президент Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Владимир Драчев.

"Одно из предложений - развитие транспортной инфраструктуры, рассмотреть для края возможность создания аэропорта. Между Бийском и Белокурихой есть маленькое поле (которое могло бы стать аэродромом), чтобы не ездить 150 км из (ближайших аэропортов) Горно-Алтайска и 300 км из Барнаула. Транспортная доступность - фактор, который будет для инфраструктуры решающим. Мы сразу получим сокращение транспортного плеча для доставки грузов и чартерных рейсов", - сказал Драчев.

По словам депутата, для туристов приятнее прилететь практически сразу на курорт, чем добираться еще 4 часа на автобусе. Драчев подчеркнул, что доступность площадки "Белокурихи-2" в перспективе будет необходима и для российской сборной по биатлону при подготовке к олимпиаде в Пекине в 2022 году. По его словам, курорт, который строится на высоте 800 метров над уровнем моря, обеспечит оптимальные высотные и климатические условия для подготовки сборной.

"Здесь могут быть созданы все условия (для тренировок), сборной необходима высота - в СССР было много таких объектов, а сейчас мы работаем на равнине, а в Европе соревнуемся на высоте от 800 до 1,6 тыс. метров. Когда спортсмен приезжает на высоту, получается дисбаланс, а итальянцы и французы спускаются с высоты и соревнуются с нами. Надо смотреть на перспективу "Белокурихи-2", как площадки для общей подготовки команды и для подготовки к олимпиаде в Пекине", - пояснил Драчев.

По его словам, сдерживающим фактором для тренировок сборной является отсутствие жилых объектов на "Белокурихе-2" - жить в "материнской" Белокурихе, которая находится ниже, а тренироваться на высоте - сложно для подготовки. В то же время, он подчеркнул, что "Белокуриха-2" и Алтайский край очень интересны для развития спорта, и рассчитывает на создание инфраструктуры в ближайшее время.

О проекте

Ранее в регионе рассматривался вопрос о создании регулярных рейсов для малой авиации в Белокуриху из городов Сибири. Первый экспериментальный рейс Ан-28 был проведен 17 июня 2017 года - его организовала авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛа") по маршруту Томск - Новосибирск - Белокуриха совместно с "Белокурихой-авиа" (владельцем грунтовой посадочной площадки). Регулярные рейсы планировали наладить с сентября 2017 года, но сделать это не удалось. Как сообщал в день экспериментального рейса полпред президента в СФО Сергей Меняйло, у Алтайского края есть все шансы получить маршруты малой авиации для доставки туристов на курорт.

Первый межрегиональный инвестиционный форум "Белокуриха-2" задуман для обсуждения общих задач бизнеса и представителей власти в области спорта, природоохраны, туризма и развития курортов. В нем участвуют правительство края, спортивные организации, Федеральное агентство по туризму и Ассоциация стратегических инициатив (АСИ). На мероприятие приехали инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие спортивных направлений, которые существуют на "Белокурихе-2" с 2016 года. Бизнес инициировал этот проект, чтобы обсудить назревшие вопросы и привлечь новых инвесторов.

"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря. Он первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха-2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд - средства федерального бюджета.

Теги
РоссияАлтайский край
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