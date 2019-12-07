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В Югре до 2023 года полностью обновят пассажирские вагоны

Всего в пригородном железнодорожном транспорте задействуют 21 вагон

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. РЖД до 2023 года полностью обновит пассажирские вагоны, использующиеся на пригородных маршрутах в Ханты-Мансийском автономном округе. Это предусмотрено соглашением о взаимодействии и сотрудничестве на 2020 - 2022 годы между правительством региона и ОАО "РЖД", которое подписали в субботу губернатор Югры Наталья Комарова и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников в Сургуте.

"При участии Югры компания "РЖД" осуществляет обновление подвижного состава для пассажирских перевозок. В этом году приобретено три современных вагона, один из них адаптирован для маломобильных граждан. В течение трех ближайших лет будет приобретено еще 18, таким образом, он (парк вагонов - прим. ТАСС) полностью будет обновлен. Всего в пригородном железнодорожном транспорте задействован 21 вагон", - говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры по итогам подписания.

По словам главы региона, для ХМАО важно сохранение доступности пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом.

"Для нас это социально значимое решение. У нас девять маршрутов, они востребованы. Из бюджета автономного округа датируется стоимость билетов для пассажиров до 74%", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

Также в рамках соглашения планируется развитие железнодорожной инфраструктуры, в частности, реконструкция вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, а также завершение строительства вокзала в Нягани в 2020 году.

В свою очередь Колесников отметил, что на территории округа планируется развитие материально-технической базы для заправки и обслуживания локомотивов, работающих на сжиженном природном газе.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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