Объем внешней торговли Китая в январе - ноябре сократился до $4,14 трлн

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Китая по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года сократился на 2,2% в годовом исчислении, до $4,143 трлн. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, объем экспорта в отчетный период снизился на 0,3% и составил $2,26 трлн. Импорт сократился на 4,5%, до $1,88 трлн.

В ноябре объем внешней торговли КНР составил $404,75 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем внешней торговли КНР вырос на 12,6%, до $4,62 трлн.

Товарооборот с Россией

Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года вырос на 3,1% в годовом исчислении и составил $100,32 млрд, говорится в докладе.

Как следует из документа, объем экспорта из Китая в Россию в январе - ноябре вырос на 2,7%, до $44,58 млрд. Российский импорт в КНР составил $55,74 млрд, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре объем торговли двух стран составил $10,06 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.

В ноябре на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин назвал реалистичной задачей увеличение российско-китайского товарооборота до $200 млрд. Глава государства сообщил, что профильным ведомствам двух стран поручено подготовить план для достижения этой цели.

Товарооборот с США

Товарооборот Китая и США по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года сократился на 15,2% в годовом исчислении и составил $494,45 млрд.

По данным ведомства, объем экспорта из Китая в США в указанный период сократился на 12,5% до $383,48 млрд. Импорт американской продукции в КНР снизился на 23,3% и составил $110,98 млрд. В ноябре объем торговли двух стран составил $46,55 млрд.

Отрицательное торговое сальдо США по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года составило $272,5 млрд, что на 7% меньше аналогичного показателя за тот же период 2018 года.

В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг $633,52 млрд, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%.