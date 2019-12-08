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В Роструде разъяснили, кому полагаются дополнительные дни оплачиваемого отпуска

В ведомстве напомнили, что оплачиваемый отпуск сотрудников с ненормированным рабочим днем должен увеличиться как минимум на три дня
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом в воскресенье пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

В ведомстве напомнили, что оплачиваемый отпуск людей с ненормированным рабочим днем должен увеличиться как минимум на три дня. Это положение закреплено статьей 119 Трудового кодекса.

Согласно ст. 101 Трудового кодекса России, ненормированным рабочим днем является особый режим работы, в соответствии с которым отдельные сотрудники по распоряжению работодателя при необходимости  могут эпизодически привлекаться к выполнению своих обязанностей за пределами установленных для них рабочих часов.

При этом случаи систематического привлечения работника к труду за пределами установленного рабочего времени могут рассматриваться судебными и контролирующими органами в качестве сверхурочной работы, за которую положена компенсация. Также в Роструде добавили, что сотрудники с ненормированным рабочим днем освобождаются от работы в нерабочие праздничные и выходные дни на общих основаниях.

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