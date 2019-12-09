ФАС предлагает установить цену ж/д перевозок в зависимости от загрузки направлений

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ввести новую схему ценообразования на железнодорожные перевозки, по которой тарифы на перегруженных направлениях железных дорог будут выше тех, где есть резервные пропускные мощности. Об этом сообщил в понедельник заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило на совещании в Кемерове.

"Со стороны ФАС прозвучало предложение, оно интересное. Коллеги предлагают не через скидки, а… предложили рассмотреть в принципе другой подход к тарифообразованию, когда тариф, например, на перегруженное восточное направление будет чуть выше, при этом будут снижены тарифы те направления, которые не загружены. Важно, что это было не предложение РЖД, а ФАС", - сказал Шило, пояснив, что данное предложение прозвучало в ноябре на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева.

В настоящий момент РЖД предоставляет угольщикам Кузбасса скидки в виде отмены "экспортной надбавки" (7,41%) на перевозку энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской и Северо-Западной железной дорог, чтобы таким образом простимулировать угольщиков и переключить часть перевозок с перегруженного восточного направления туда, где имеются резервы пропускной способности. Соответствующих договоренностей удалось достичь в ходе трехсторонних переговоров между РЖД, угольными компаниями и руководством региона. Данные скидки будут действовать до конца текущего года.