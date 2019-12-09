Белоруссия заявила в РФ иски о взыскании дебиторской задолженности на $130 млн

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Белоруссия заявила более 400 исков о взыскании с российских контрагентов просроченной перед белорусскими предприятиями задолженности на более $130 млн. Об этом сообщил в понедельник в Москве генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк после совещания в белорусском посольстве по вопросам ликвидации просроченной дебиторской задолженности.

"Заявлено более 400 исков на сумму более $130 млн. Нам удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн", - отметил генпрокурор, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам генпрокурора, правоохранительным органам удалось остановить "процесс создания так называемых мошеннических структур". "Они уже знают, что этим занимаются правоохранительные органы, поэтому хозяйствующие субъекты больше не рискуют поступать таким образом", - сказал глава надзорного ведомства. Он проинформировал, что за последние 5 лет было возбуждено свыше 100 уголовных дел, большая часть из которых связана с криминальной деятельностью белорусских представителей товаропроводящих сетей. Конюк констатировал, что "дебиторская задолженность сокращается".

Как сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, недавно удалось решить проблему возврата из России белорусскому предприятию "БелОМО" задолженности в размере $20 млн. "Задействуем все возможные рычаги, чтобы эта дебиторская задолженность уменьшалась", - сказал глава белорусской дипмиссии в РФ.

На совещании в посольстве было заявлено, что по состоянию на 1 октября задолженность российских контрагентов перед белорусскими субъектами хозяйствования составила $2 млрд 115,7 млн. Просроченная дебиторская задолженность российской стороны оценивается в сумме $147,6 млн.