{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" на покупку 50% в СП "GM-АвтоВАЗ"

Соответствующее ходатайство "АвтоВАЗ" подал 8 ноября

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" на покупку 50% в совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ", следует из сообщения на сайте ведомства.

"Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении. При этом в документе отмечается, что соответствующее ходатайство "АвтоВАЗ" подал 8 ноября 2019 года.

Сделку планируется закрыть до конца 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Совместное предприятие станет на 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении автопроизводителя.

"В течение декабря сделка будет закрыта", - уточнили ТАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа". Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

"Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. В рамках соглашения "АвтоВАЗ" получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие "АвтоВАЗа", - отметил президент и гендиректор компании Ив Каракатзанис.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что в перспективе компания GM-Avtovaz будет переименована. Завод, принадлежавший СП, продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, но в дальнейшем автомобиль получит беджи Lada. "Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода", - отметили в компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" о покупке 50% в совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ".

О компаниях

"GM-АвтоВАЗ" (GM-Avtovaz) - зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. По итогам 2018 года GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% - до 31,9 тыс. автомобилей.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Электропоезда "Ласточка" начали курсировать из Перми и Тюмени в Екатеринбург
В данный момент рейсы выполняются раз в день
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС