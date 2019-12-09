ФАС удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" на покупку 50% в СП "GM-АвтоВАЗ"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" на покупку 50% в совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ", следует из сообщения на сайте ведомства.

"Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении. При этом в документе отмечается, что соответствующее ходатайство "АвтоВАЗ" подал 8 ноября 2019 года.

Сделку планируется закрыть до конца 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Совместное предприятие станет на 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении автопроизводителя.

"В течение декабря сделка будет закрыта", - уточнили ТАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа". Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

"Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. В рамках соглашения "АвтоВАЗ" получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие "АвтоВАЗа", - отметил президент и гендиректор компании Ив Каракатзанис.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что в перспективе компания GM-Avtovaz будет переименована. Завод, принадлежавший СП, продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, но в дальнейшем автомобиль получит беджи Lada. "Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода", - отметили в компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" о покупке 50% в совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ".

О компаниях

"GM-АвтоВАЗ" (GM-Avtovaz) - зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. По итогам 2018 года GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% - до 31,9 тыс. автомобилей.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.