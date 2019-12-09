Якутия рассчитывает на создание отдельной "дочки" "Газпрома" для центра газодобычи региона

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают, что в регионе будет создана отдельная дочерняя компания "Газпрома" для Якутского центра газодобычи, сообщил глава республики Айсен Николаев на пресс-конференции в Москве.

"Мы на самом деле не претендуем на то, чтобы была создана отдельная транспортная компания, мы претендуем на то, чтобы была создана именно добычная компания "Газпрома" на территории Якутии <...> Надеюсь, что в ближайшие годы отдельное юридическое лицо на территории Якутского центра добычи газа будет создано", - сказал Николаев.

По его словам, сейчас вопрос рассматривается на уровне руководства "Газпрома". "25 млрд кубометров газа (плановый объем годовой добычи - прим. ТАСС), я считаю, это достаточное обоснование для нашей заявки", - добавил он.

Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей. С его развитием будут созданы необходимые условия для газоснабжения и газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).