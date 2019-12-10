Заседание, посвященное улучшению делового климата в России в 2020 году. Видеотрансляция

АСИ

В рамках пленарной сессии "Деловой климат в Российской Федерации: повестка 2020-х годов" подводят итоги того, какие трансформации претерпел инвестиционный климат регионов за последние 10 лет, обсуждают основные тренды в области управления экономическим порядком и повестку для предпринимателей нового поколения.

Спикерами выступают помощник президента РФ Андрей Белоусов, управляющий директор и старший партнер, председатель компании "BCG Россия" Владислав Бутенко, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, председатель организации "Деловая Россия" Алексей Репик, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также предприниматели и лидеры проектов.