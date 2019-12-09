{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Причиной смерти стали осложнения рака простаты

ТАСС, 9 декабря. Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дочь Волкера.

По данным издания, бывший глава ФРС ушел из жизни в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен. Причиной смерти стали осложнения рака простаты.

Пол Волкер родился в 1927 году. Он окончил Принстонский университет в 1949 году, затем продолжил обучение в Гарвардском университете и в Лондонской школе экономики. С 1952 года Волкер работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, в министерстве финансов США и банке Chase Manhattan.

Пост председателя ФРС Волкер занимал в течение восьми лет при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане. При Бараке Обаме он возглавлял Совет по экономическому восстановлению после мирового финансового кризиса (в 2009-2011 годах).

Теги
США
Реклама на ТАСС
Schneider Electric представила систему охлаждения для дата-центров, работающих с AI
Она функционирует на базе технологии жидкостного охлаждения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС