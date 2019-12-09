В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

ТАСС, 9 декабря. Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дочь Волкера.

По данным издания, бывший глава ФРС ушел из жизни в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен. Причиной смерти стали осложнения рака простаты.

Пол Волкер родился в 1927 году. Он окончил Принстонский университет в 1949 году, затем продолжил обучение в Гарвардском университете и в Лондонской школе экономики. С 1952 года Волкер работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, в министерстве финансов США и банке Chase Manhattan.

Пост председателя ФРС Волкер занимал в течение восьми лет при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане. При Бараке Обаме он возглавлял Совет по экономическому восстановлению после мирового финансового кризиса (в 2009-2011 годах).