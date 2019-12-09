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Иран снизил ожидания от цены на нефть в бюджете на 2020 год

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Новый бюджет Ирана на 2020 год составлен из расчета, что цена на нефть будет $50 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Организации бюджетного планирования Мохаммад Бакер Нобахт.

"Мы рассчитываем, что в следующем году будем экспортировать 1 млн баррелей ежесуточно", - приводит его слова пресс-служба иранского правительства. Нобахт добавил, что заложенная в бюджете "цена одного барреля составляет $50". "Это на $5 меньше, чем было в бюджете прошлого года", - отметил он.

В воскресенье президент Ирана Хасан Роухани заявил, что проект бюджета страны на следующий год значительно меньше зависит от нефтяных поступлений. По его словам, это позволит Тегерану противостоять санкционному давлению Вашингтона.

Ситуация в экономике исламской республики обострилась после одностороннего выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года и возвращения санкций в отношении Ирана. На фоне сокращения бюджетных поступлений от экспорта нефти иранские власти 15 ноября приняли решение о повышении цен на бензин до 30 тысяч риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. Кроме того, были введены специальные квоты - по 60 литров бензина на человека в месяц по цене 15 тысяч риалов ($0,1).

После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. Официальные сведения о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

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Иран
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