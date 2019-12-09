Минвостокразвития: "дальневосточная ипотека" стала доступна для вторичного жилья в селах

ТАСС, 9 декабря. Дальневосточники смогут купить жилье на вторничном рынке по льготной ипотеке только в сельской местности, в городах Дальнего Востока жилье по программе можно будет купить только в новостройках. Об этом говорится в опубликованном сообщении Минвостокразвития.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2%. Утвержденная Медведевым программа предусматривает ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

"Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке - в сельской местности. Кредитование строительства своего дома доступно для двух категорий - как для молодых семей, так и для получателей "дальневосточных гектаров", - говорится в сообщении.

Кредит под 2% могут получить молодые семьи - до 35 лет - и неполные семьи с детьми, а также участники программы "дальневосточный гектар".

"Льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей и получателей "дальневосточных гектаров" стала реальностью. Это, пожалуй, самая востребованная мера поддержки дальневосточников, необходимая для повышения уровня жизни жителей нашего региона. Запуск этой социальной меры подчеркивает тот приоритет, который правительство придает социально-экономическому развитию Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

В ведомстве добавили, что банки одобрили первые заявки на выдачу льготной ипотеки для дальневосточников.

"Заявки на первоначальном этапе принимаются и рассматриваются двумя банками: АО "Банк ДОМ.РФ" и Азиатско-Тихоокеанский банк. Заявку можно подать в офисе банка или оставить онлайн на сайте: www.дом.рф и www.atb.su. Поступило уже 120 заявлений, 5 из которых одобрены", - говорится в сообщении.

Остальные банки - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Открытие" и другие - начнут прием заявок и выдачу кредитов в течение месяца.

Согласно программе, компания ДОМ.РФ (структура корпорации развития ВЭБ.РФ) будет возмещать недополученные доходы банкам, которые будут выдавать кредиты по льготной ставке с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года. Для реализации программы в текущем году будет направлено 14,66 млрд рублей на увеличение уставного капитала ДОМ.РФ.