Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% - до 2945,03 пункта, индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1456,79 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск снизился на 0,16%, до 63,653 рубля, курс евро уменьшился на 0,05%, до 70,468 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,31% - до $64,12 за баррель.

В начале недели рынок акций РФ продолжил повышательное движение, несмотря на небольшой ценовой откат в нефти и противоречивые настроения на зарубежных площадках. Среди лидеров роста - бумаги "Алросы", ГМК "Норникель", а также акции нефтяников, пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

10 декабря на российском рынке акций может преобладать разнонаправленная динамика, полагает эксперт.

"С одной стороны, рынок может реагировать на новостной поток, связанный с торговой сделкой США и КНР. С другой стороны, инвесторы будут учитывать итоги парижского саммита в "нормандском формате". Кроме того, завтра министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Некоторая напряженность геополитического фона может сдерживать покупателей", - сказал Дейнека.

Из статистики 10 декабря эксперт выделил данные по инфляции в Китае в ноябре и декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии. В России "Алроса" опубликует результаты продаж за ноябрь 2019 года. Также во вторник станут известны ноябрьские операционные результаты "Черкизово".

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что внешний фон в целом благоприятен.

"На предстоящих заседаниях ФРС и ЕЦБ значимых корректировок в политике не ожидается. Также в прошлый четверг президент США Дональд Трамп в сравнительно оптимистичном тоне заявил, что торговые переговоры "продвигаются вперед". Выборы в парламент Британии, по-видимому, закончатся победой консерваторов, и Британия завершит выход из ЕС, что можно рассматривать как победу сил, выступающих за ускорение экономики, пусть и ценой повышения инфляции. 13 декабря Банк России, возможно, вновь снизит ключевую ставку. Несмотря на риски, связанные с подавлением инфляции вопреки слабым показателям экономического роста, это вновь поддержит российский финансовый рынок", - пояснил он.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на вторник - 2935-2975 пунктов, курсу рубля - 63,6-64 рубля за доллар. В ИК "Фридом Финанс" полагают, что во вторник и по итогам недели вновь преобладают шансы повышения российского рынка акций. Ожидаемый диапазон закрытия торгов 10 декабря для курса индекса Московской биржи и курса рубля составляет 2930-2995 пунктов и 63,50-63,80 рубля за доллар.