Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, которая ранее обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе", - говорится в распоряжении.

В конце ноября прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования, поскольку оно было возбуждено с нарушениями требований УПК.

Голосная обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей. В деле были еще двое фигурантов - исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и сотрудник ведомства Борис Астахов. Им вменялось три эпизода злоупотреблений должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Согласно материалам дела, подчиненные опасались увольнения и поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.

В 2002-2011 годах Голосная работала в контрольно-ревизионном управлении ФГУП "Росспиртпром". С 2011-го по 2018 год занимала должности заместителя руководителя и руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО. 30 декабря 2018 года была назначена заместителем руководителя Росалкогольрегулирования.