Китайский GAC Motor вышел на российский авторынок

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Дочка" китайского автопроизводителя GAC Motor - "ГАК Мотор Рус" - официально вышла на российский авторынок и начала продажи флагманской модели - семиместного внедорожника GS8, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска продаж.

"Мы сегодня запускаем нашу флагманскую модель GS8 <...> Я считаю, что это прекрасный выбор для российского рынка, так как вы любите свои семьи. С этого флагманского продукта мы продолжим изучать и расширять наш ассортимент автомобилей на российском рынке", - сказал президент GAC Motor Юй Цзюнь.

Ранее он отмечал, что компания рассматривает возможность локализации производства автомобилей в России и не исключает возможности создания совместного производства.

В планах "ГАК Мотор Рус" наладить продажи автомобилей на уровне 50 тыс. единиц в год.