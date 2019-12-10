WSJ узнала о готовящемся запрете на исключение Huawei из черного списка Минторга США

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса США согласовали формулировки законопроекта, предусматривающего запрет на исключение китайской телекоммуникационной корпорации Huawei из черного списка американского министерства торговли. Об этом сообщила в своей электронной версии в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, республиканцы и демократы согласовали формулировки текста после нескольких месяцев обсуждения. Окончательный вариант документа должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей, после чего будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Сроки завершения этих процедур в материале не указаны.

Как информировали источники издания, этот законопроект также предусматривает введение запрета на использование федеральных средств для закупок китайских электроавтобусов и железнодорожных вагонов. Такая мера нанесет удар по китайским компаниям CRRC и BYD, занимающимся поставками данной продукции на американский рынок. Согласно данным, приведенным газетой, объем рынка электроавтобусов в США оценивался в $745 млн в прошлом году и, как прогнозируется, увеличится до около $1,95 млрд в 2024 году.

Согласно публикации, законопроект предусматривает и запрет Вооруженным силам США закупать беспилотные летательные аппараты китайского производства.

Трамп в мае подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября ее действие было продлено еще на 90 дней. В частности, власти выдали американской корпорации Microsoft лицензию на продажу Huawei программного обеспечения.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE.