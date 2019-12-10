Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС. К этому вопросу американский регулятор может вернуться только во второй половине 2020 года, считают они.

В течение 2019 года ФРС трижды понижала ставку на 25 б. п. до финального диапазона 1,5-1,75%. Однако, как считают эксперты, на следующем заседании 10-11 декабря американский регулятор сохранит ставки на актуальном уровне.

Предпосылками тому служит позитивная тенденция макроданных в США, продвижение к достижению первого этапа торговой сделки с Китаем, а также предыдущие сигналы ФРС, считают специалисты.

Ожидания экспертов от заседания ФРС

Рынок также не ожидает понижения ставки ФРС ранее сентября 2020 года, о чем свидетельствуют фьючерсы на процентную ставку. При этом, как отмечает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский, данное заседание ФРС является опорным, следовательно, будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов и прогнозов по дальнейшей динамике ставок - "точечной диаграммы".

"Сохранение "точечной диаграммы" неизменно увеличит вероятность длительной паузы в принятии решений по ставке, при этом, разумеется, все решения следующего года будут зависеть от общего экономического состояния, поэтому прогнозировать дальнейшие действия ФРС сейчас проблематично", - пояснил эксперт.

Как отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов, "американский ЦБ сохранит сигнал о том, что трех снижений ставки достаточно для поддержания устойчивого роста экономики", однако "подтвердит готовность продолжить смягчение ДКП в случае ухудшения ситуации в экономике или обострения внешних рисков - торговые войны, резкое замедление глобальной экономики".

Интересным для рынка было бы также услышать видение регулятора по поводу мер поддержки на рынке РЕПО, в свою очередь, отметил аналитик ИК "Фридом финанс" Ален Сабитов.

"ФРС пообещала поддержать ликвидность, как минимум, до начала 2020 года. Меры по поддержке способствуют росту баланса регулятора, что выступает дополнительным смягчающим инструментом монетарной политики и планы по его будущему будут влиять на перспективы финансовых рынков", - пояснил он.

Причины сохранения ставки

Для сохранения ставки ФРС есть целый ряд причин, отмечает Кирилл Соколов. "ВВП США в 3-м квартале был пересмотрен вверх с 1,9% до 2,1%, а целевой показатель инфляции (индекс PCE Core) в октябре замедлился до 1,6% г/г - ниже таргета ФРС в 2%. При этом снижению ставок на рынках способствует продолжающаяся скупка активов (количественное смягчение) объемом $60 млрд в месяц. Также важно, что США и Китай продвигаются к достижению первого этапа торговой сделки, и возможна отмена уже существующих пошлин. Индексы деловой активности (Global PMI) указали на улучшение в мировой экономике в ноябре. И, конечно, снизились риски выхода Британии из ЕС без соглашения. Как показывают опросы, партия премьера Бориса Джонсона, вероятно, победит на выборах 12 декабря", - пояснил он.

Помимо прочего, регулятор еще после октябрьского заседания дал понять, что для изменения монетарных условий потребуется серьезный пересмотр перспектив американской экономики, чего пока не наблюдается, добавил аналитик Ален Сабитов.

В свою очередь, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отметил, что "если накануне заседания у каких-либо участников рынка и были ожидания по снижению ставки, то сегодняшние сильные данные по рынку труда в США их полностью развеяли".

То, что сохранение ставки на неизменном уровне соответствует сигналу, который комитет дал после последнего снижения в октябре, отмечает и экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец. Кроме того, "завершение небольшого цикла снижения ставок в США - ожидаемое для рынка, и с этой точки зрения оно не должно сказаться на рыночных показателях или решении по ставкам других центральных банков", добавила она.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин, в свою очередь, считает, что снижение ставок ФРС в этом году было преждевременным. "Оно не было продиктованным ухудшением макростатистики за рамками ранее сделанных прогнозов. Замедление ВВП США в 3-м квартале - это не результат торговых войн или неопределенности с Brexit, а просто закономерный процесс, связанный с исчерпанием стимулирующего эффекта налоговых стимулов, введенных в 2018 году. В этом году не было ни роста безработицы, ни сильного замедления инфляции (за рамками сложившегося диапазона колебаний), ни падения потребительского спроса", - сказал эксперт.

Прогноз на 2020 год

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, пауза в снижении ставок продлится в течение первого полугодия 2020 года.

"Данные по американскому рынку труда, вышедшие в эту пятницу, показали рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 266 тыс. Столь существенный рост (выше ожиданий рынка) указывает на то, что в ближайшей перспективе для роста американской экономики нет масштабных угроз", пояснил Покатович. По его мнению, риски значительного замедления роста экономики США будут более активно проявляться в перспективе второй половины 2020 года - в 2021 году.

"В данных условиях, пока США остаются на траектории роста, пауза в снижении ставок видится обоснованной. Триггером для более скорого возвращения ФРС к снижению ставок может стать усиление торгового конфликта [Соединенных] Штатов и КНР в ближайшие месяцы", - пояснил он. С тем, что многое в дальнейшей политике регулятора зависит от хода торговых переговоров Китая и США, согласен и Ален Сабитов.

"Сейчас консенсус-мнение на рынке предполагает, что страны заключат первую фазу сделки, что отменит запланированный на 15 декабря ввод новых тарифов. В таком сценарии экономика США имеет шансы продолжить рост с темпом порядка 2% в 2020, что позволит ФРС сохранить ставки на текущем уровне весь 2020-й, не прибегая к снижению. Если же стороны не договорятся, а макроэкономические показатели вроде PMI возобновят снижение, то регулятору придется пересмотреть позицию и вновь снизить ставку, чтобы поддержать экономику", - пояснил он.

Лишит маневра

Владимир Брагин, в свою очередь, отметил, что, несмотря на то, что экономика США находится на поздней стадии экономического цикла и с каждым годом риски рецессии растут, "снижение ставок до того, как это действительно потребуется экономике, во-первых, лишает ФРС возможностей для маневра в будущем, а, во-вторых, вызывает дополнительный перегрев в различных сегментах экономики и на фондовом рынке, что в будущем может серьезно усложнить задачу стабилизации ситуации".

По его мнению, ФРС постарается как можно дольше воздерживаться от снижения ставок. "Если же мы увидим бум потребительского спроса, то есть даже небольшая вероятность того, что ФРС еще придется поднять ставку. Это не такой уж фантастический сценарий. Долговая нагрузка домохозяйств низкая, безработица на минимумах за несколько десятилетий, и, что важнее, она уже приводит к ускорению роста заработных плат. Все это может привести к взрывному росту потребления, что, в свою очередь, положительно скажется на макропоказателях и создаст инфляционное давление, что уже позволит ФРС задуматься и об ужесточении политики", - добавил эксперт.

В свою очередь, Юрий Попов ожидает сохранения ставки не только в этом, но и в течение следующего года. "Неизменность ставки связана с тем, что ФРС США уже снижала значительно ставку на 75 б. п. в этом году и пообещала снижать ее дальше лишь в случае существенного ухудшения ситуации. Этого, напротив, не произошло", - пояснил он.