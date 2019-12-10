"Татнефть" возобновила разведку в бассейне Гадамес в Ливии

ТАСС, 10 декабря. Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) опубликовала в понедельник заявление, в котором сообщила, что российская нефтяная компания "Татнефть" 6 декабря возобновила сейсморазведочные работы в регионе Хамада.

"Мы очень довольны возобновлением деятельности "Татнефти" в бассейне Гадамес. Это повышает доверие к нефтяному и газовому сектору и служит экономическим интересам Ливии", - говорится в заявлении.

Компания "Татнефть" работала в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года до 2014 года, когда страну охватили военные действия. В 2017 году после годового собрания акционеров глава компании Наиль Маганов заявил, что "Татнефть" не планирует возобновлять добычу в Ливии до полной стабилизации обстановки в стране.

4 октября 2019 года Маганов в кулуарах Российской энергетической недели сказал журналистам, что "Татнефть" ведет разведку на новых блоках в Ливии.