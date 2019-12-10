{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Хабаровского края помогут найти инвестора остановившему работу заводу ЖБИ

В региональном минстрое планируется провести переговоры с крупными строительными компаниями края, которые занимаются возведением жилья

ТАСС, 10 декабря. Власти Хабаровского края окажут помощь в поиске инвестора заводу железобетонных изделий в Хабаровске, который приостановил свою деятельность, сообщается на сайте правительства региона во вторник.

Хабаровский завод железобетонных изделий (ЖБИ) является дочерним предприятием "Главного военно-строительного предприятия №6" ( ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой"), на котором ввели процедуру конкурсного производства.

"В связи с процедурой банкротства бывшего "Дальспецстроя" и отсутствием крупных заказов предприятие временно приостановило свою деятельность, и будет выставлено на торги. Вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами. Содействие в трудоустройстве высвободившихся специалистов, а также в поиске потенциального инвестора окажут краевые власти", - говорится в сообщении. В краевом минстрое проведут переговоры с крупными строительными компаниями региона, которые занимаются возведением жилья. Отмечается, что в условиях дефицита оборотных средств застройщики проявляют интерес к панельному домостроению из-за более коротких сроков возведения каркаса здания и рентабельности строительства.

По данным на 1 декабря в штате предприятия числились 410 человек. После приостановки деятельности в штате остались 152 сотрудника: со 144 специалистами трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон, еще 114 человек сокращены. Как уточнили ТАСС в ГВСУ №6, долгов по зарплате перед сотрудниками предприятия нет, вскоре сокращенным работникам выплатят все положенные в этом случае суммы. В ближайшие две недели на их счета поступят около 20 млн рублей.

Служба занятости населения края и руководство предприятия ведут профориентационную работу с высвободившимися сотрудниками. Вакансии есть в смежных компаниях. Порядка 120 специалистов планирует взять в штат новый арендатор части производственных мощностей завода. Это одна из крупных строительных компаний регионального центра, которая планирует использовать мощности завода под панельное домостроение. Речь идет о пяти домах, строительство которых начнется в следующем году. Остальные производственные площади, которые не удастся сдать в аренду, будут законсервированы.

"Интерес у потенциальных арендаторов есть. Оценка имущества и регламентные процедуры, связанные с конкурсным производством, займут около пяти-шести месяцев. После этого срока предприятие будет выставлено на торги", - приводятся в сообщении слова главного инженера ГВСУ №6 Николая Савченко.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Ъ: работающие на газомоторном топливе грузовики могут освободить от платы по "Платону"
Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам газомоторным грузовикам, чья масса превышает 12 т
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС