Власти Хабаровского края помогут найти инвестора остановившему работу заводу ЖБИ

ТАСС, 10 декабря. Власти Хабаровского края окажут помощь в поиске инвестора заводу железобетонных изделий в Хабаровске, который приостановил свою деятельность, сообщается на сайте правительства региона во вторник.

Хабаровский завод железобетонных изделий (ЖБИ) является дочерним предприятием "Главного военно-строительного предприятия №6" ( ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой"), на котором ввели процедуру конкурсного производства.

"В связи с процедурой банкротства бывшего "Дальспецстроя" и отсутствием крупных заказов предприятие временно приостановило свою деятельность, и будет выставлено на торги. Вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами. Содействие в трудоустройстве высвободившихся специалистов, а также в поиске потенциального инвестора окажут краевые власти", - говорится в сообщении. В краевом минстрое проведут переговоры с крупными строительными компаниями региона, которые занимаются возведением жилья. Отмечается, что в условиях дефицита оборотных средств застройщики проявляют интерес к панельному домостроению из-за более коротких сроков возведения каркаса здания и рентабельности строительства.

По данным на 1 декабря в штате предприятия числились 410 человек. После приостановки деятельности в штате остались 152 сотрудника: со 144 специалистами трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон, еще 114 человек сокращены. Как уточнили ТАСС в ГВСУ №6, долгов по зарплате перед сотрудниками предприятия нет, вскоре сокращенным работникам выплатят все положенные в этом случае суммы. В ближайшие две недели на их счета поступят около 20 млн рублей.

Служба занятости населения края и руководство предприятия ведут профориентационную работу с высвободившимися сотрудниками. Вакансии есть в смежных компаниях. Порядка 120 специалистов планирует взять в штат новый арендатор части производственных мощностей завода. Это одна из крупных строительных компаний регионального центра, которая планирует использовать мощности завода под панельное домостроение. Речь идет о пяти домах, строительство которых начнется в следующем году. Остальные производственные площади, которые не удастся сдать в аренду, будут законсервированы.

"Интерес у потенциальных арендаторов есть. Оценка имущества и регламентные процедуры, связанные с конкурсным производством, займут около пяти-шести месяцев. После этого срока предприятие будет выставлено на торги", - приводятся в сообщении слова главного инженера ГВСУ №6 Николая Савченко.