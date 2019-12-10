"Убийца инфляции". Чем прославился экс-глава ФРС США Пол Волкер

Экономист умер 8 декабря на 93-м году жизни. Он долгое время боролся с раком простаты, осложнения которого, по данным американских СМИ, и стали причиной смерти

Пол Волкер около 60 лет на разных уровнях участвовал в создании экономической политики США. Так, в 1960-х — при президенте Кеннеди — в Минфине он занял должность главного финансового аналитика. Оттуда перешел в Федеральную резервную систему (ФРС), которую возглавлял два срока в 1979–1987 годах — при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане. После обосновался на Уолл-стрит, а при Бараке Обаме — в 2009–2011 годах — Волкер возглавлял Совет по экономическому восстановлению после мирового финансового кризиса. Все его преемники — от нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла до Алана Гринспена, который непосредственно сменил Волкера, выразили свои соболезнования и отметили его вклад в развитие страны. Агентство Reuters назвало его первым, кто привнес звездности и открытости в должность главы ФРС, — он мог всколыхнуть рынки одним своим заявлением. Российские читатели за давностью лет вряд ли хорошо знают заслуги Волкера, так что мы изучили его карьеру и рассказываем об интересных фактах. "Убийца инфляции" Главным достижением Пола Волкера как руководителя американского Центрального банка остается победа над высокой инфляцией после ближневосточного нефтяного кризиса 1970-х годов. Тогда ему удалось добиться ее снижения с пиковых 14,8% в 1980 году до 3,6% в 1989 году. Решения, которые этому способствовали, помогли стабилизировать американскую экономику, а СМИ прозвали Волкера "убийцей инфляции".

Но за успех в борьбе с ростом цен пришлось заплатить "волкеровским шоком": ФРС подняла ставку до 20% в начале 1980-х, из-за этого сократились инвестиции в реальный сектор, безработица выросла до самого большого со времен Великой депрессии показателя — 10,8% в 1982 году, и в итоге экономика США скатилась в рецессию. И все это, возможно, способствовало проигрышу Картера на выборах в 1981 году. Экономисты критиковали ФРС, что она могла бы проводить ту же политику, но мягче и плавнее. А сменивший Волкера Алан Гринспен даже заявил, что проводимая предшественником политика была похожа на передозировку необходимыми лекарствами. Но лучше так, чем их недостаток. "Он олицетворял собой идею политически непопулярных, но экономически необходимых решений", — охарактеризовал его Бен Бернанке, занимавший пост главы ФРС в 2006–2014 годах. Волкер сумел выдержать последовательную жесткую монетарную политику при двух президентах — демократе Картере и республиканце Рейгане. А его борьба с инфляцией заложила основы для впечатляющего восстановления американской экономики в поздних 1980-х годах, резюмирует Financial Times. И хотя независимость, вероятно, стоила Волкеру третьего срока во главе ФРС, с тех пор США больше не сталкивались с такой волной инфляции, как та, что ему удалось обуздать. Кроме того, по мнению американских экономистов, Волкер смог восстановить репутацию ФРС как независимого финансового института, который реагирует на экономическую ситуацию, а не политическое давление властей. Например, до сих пор на фоне непрекращающейся критики президента Дональда Трампа в сторону нынешней политики Федрезерва Волкер советовал его руководителю Джерому Пауэллу просто игнорировать нападки. Видел будущее за фиксированными валютными курсами

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Еще до прихода в ФРС, когда Волкер работал заместителем министра финансов, он сыграл свою роль в так называемом "никсоновском шоке" — серии реформ президента Ричарда Никсона, самой значительной из которых стал отказ от Бреттон-Вудской системы. Эта валютная международная система сложилась в послевоенное время, когда союзники США согласились зафиксировать курсы своих валют в долларах, а те, в свою очередь, привязали курс доллара к золоту — по $35 за тройскую унцию. Соглашение легло в основу усилий по развитию глобального экономического сотрудничества, которое должно было помочь избежать новых военных конфликтов. Но в 1960-х фиксированные ставки становились все более несостоятельными — в немалой степени из-за возрождения экономик Германии и Японии. В результате в 1971 году Никсон в приостановил действие Бреттон-Вудского соглашения, что означало — США больше не будут гарантировать стоимость доллара. Волкер считал, что эти меры могут быть временными, и вернуться к Бреттон-Вудсу все-таки можно, просто нужно сделать систему более гибкой. Он рассчитывал договориться о новом наборе фиксированных курсов, но в 1973 году плавающий курс фактически заменил Бреттон-Вудскую систему, а окончательно изменения закрепила Ямайская конференция Международного валютного фонда (МВФ) в 1978 году. Многие экономисты сочли воцарение плавающих валютных курсов ключевым изменением, которое способствовало дерегулированию рынков, о чем Волкер всегда сожалел, рассказали в The New York Times. Он до последнего отстаивал необходимость создания альтернативной валютной системы. Международное сообщество даже возвращалось к этой идее — после кризиса 2008 года, но без каких-либо результатов. "Правило Волкера"

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