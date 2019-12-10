Новая компания с 1 января 2020 года займется пригородными ж/д перевозками в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Южная транспортная компания с 1 января 2020 года будет заниматься пассажирскими железнодорожными перевозками на территории Крыма, сообщил во вторник журналистам председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

"С 1 января будет работать Южная транспортная компания на территории Республики Крым. Что касается времени, комфорта, качества обслуживания - [это] никак не изменится. Единственное, что изменится - это компания", - сказал Гоцанюк.

Он уточнил, что новая компания будет работать совместно с "Крымской железной дорогой", которая сейчас обеспечивает пригородные перевозки на полуострове.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.

Оператором пассажирских перевозок на поездах дальнего следования определена компания "Гранд сервис экспресс". Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов - от 2966 рублей.

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