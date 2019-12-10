"АльфаСтрахование" застрахует риски эксплуатации спутника KazSat-3 на 661 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "АльфаСтрахование" заключило договор с АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (АО "ИСС") на страхование рисков эксплуатации спутника KazSat-3, говорится в сообщении страховщика.

"АльфаСтрахование" застрахует риски АО "ИСС" при эксплуатации космического аппарата KazSat-3 на 661 млн руб.", - говорится в сообщении.

KazSat-3 - коммерческий геостационарный телекоммуникационный спутник, предназначенный для предоставления различных услуг связи на территории Казахстана: DTH, широкополосных систем и VSAT, передачи голоса и данных, а также видеоконференцсвязи.

АО "ИСС" владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов: от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах - от низких круговых до геостационарных.