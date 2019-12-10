Сбербанк прогнозирует рост рынка страхования имущества на 10% в год

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россияне в январе - сентябре 2019 года заключили 34,6 млн договоров страхования имущества физлиц, что на 5,2% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании "Сбербанк страхование".

Больше всего таких договоров оформили жители Москвы и Подмосковья (56,8% от общего числа), среди лидеров также Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край.

Страховщик ожидает дальнейшего роста этого рынка примерно на 10% в год.

"Количество договоров страхования имущества физлиц продолжит расти за счет снижения ставок по ипотеке и увеличения спроса на страхование жилья от ЧС благодаря популяризации нового закона, который вступил в силу в августе 2019 года", - приводятся в сообщении слова руководителя управления по страхованию имущества "Сбербанк страхование" Валерия Юрова.

За январь - сентябрь 2019 года средняя выплата по одному страховому случаю увеличилась на 23% - до 44,6 тыс. рублей. Сборы по договорам страхования имущества физлиц составили 49,5 млрд рублей (+8,8%).