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Госдума во II чтении продлила срок выравнивания энерготарифов в ДФО на год

Соответствующее положение была оформлено как поправка ко второму чтению к правительственному законопроекту о регулировании производства электроэнергии на объектах микрогенерации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму, продлевающую срок выравнивания энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе на 1 год - до 1 января 2021 года. Соответствующее положение была оформлено как поправка ко второму чтению к правительственному законопроекту о регулировании производства электроэнергии на объектах микрогенерации.

Согласно документу, предусматривается продление на 1 год (до 1 января 2021 года) срока применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электроэнергии, для достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электроэнергию.

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в пяти из девяти регионов Дальневосточного федерального округа тариф был снижен до 4 рублей за 1 кВт ч.

Механизм введен на три года, но в 2018 году предложено было продлить его действие до 2028 года.

В июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов говорил, что механизм снижения энерготарифов для Дальнего Востока будет продлен до 2028 года. По данным министерства, эффект от выравнивания тарифов на Дальнем Востоке в 2018 году оценивался в 10 млрд рублей.

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Дальний Восток
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